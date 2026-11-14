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Fútbol de Ascenso de Paraguay
14 de noviembre de 2026 - 13:39

Primera pulseada por el título del Nacional B y el ascenso a la Intermedia

William Ramón "Nani" Santander Alderete (izquierda, 36 años) y José Arnaldo Cañete Prieto (30), experimentadas figuras del Quinceno FC y 3 Corrales, respectivamente.
William Ramón "Nani" Santander Alderete (izquierda, 36 años) y José Arnaldo Cañete Prieto (30), experimentadas figuras del Quinceno FC y 3 Corrales, respectivamente.Gentileza

Quinceno FC de Itapé y 3 Corrales de Ciudad del Este se enfrentan esta domingo en Villarrica, en la primera final del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

Por ABC Color
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El estadio Parque del Guairá albergará este domingo el partido inicial de la serie final del Nacional B de la UFI entre Quinceno FC de Itapé y 3 Corrales de Ciudad del Este, a las 16:00.

Lea más: La campaña del Quinceno FC, finalista del Nacional B de la UFI

El certamen otorga al campeón una plaza directa a la División Intermedia 2027, lo que le da una importancia aún mayor a la definición entre itapeños y esteños, que llegan a esta instancia tras dejar fuera de carrera en semifinales al Guaraní de Fram y al 3 de Febrero altoparanaense, respectivamente.

El Quinceno busca su segundo título del evento y su primer ascenso a la Intermedia, en tanto que el “3” va por su inédita consagración que le permita competir por segunda ocasión en la denominada categoría “semiprofesional” de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en la que estuvo entre el 2018 y 2019.

La llegada del Corrales a la segunda categoría se había producido mediante un repechaje animado en 2017 con el Atlético Colegiales, contra el cual se impuso mediante los penales.

El Quinceno obtuvo el título del Nacional B de 2025, con su denominación tradicional, el 15 de Mayo. No pudo ascender debido a que en ese ciclo el monarca debía jugar la repesca contra el segundo de la Primera División B, que fue el 3 de Noviembre de Asunción, que salió airoso mediante la ejecución de tiros desde los 12 pasos.

El “15no” registra 20 partidos en esta competencia en el año, con 12 victorias, 3 empates y 5 derrotas, en tanto que 3 Corrales lleva 22 juegos, de los cuales ganó 12, igualó 6 y perdió 4. La diferencia se da que en la fase de grupos, los esteños lidiaron contra tres rivales, en tanto que los guaireños solo dos.

La revancha consagratoria está fijada para el próximo sábado 21, en el estadio Antonio Aranda, en Ciudad del Este, a las 19:30.

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