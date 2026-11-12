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Fútbol de Ascenso de Paraguay
12 de noviembre de 2026 - 09:00

La campaña del Quinceno FC, finalista del Nacional B de la UFI

Festejo del Quinceno FC de Itapé, capitaneado por el experimentado y talentoso volante ofensivo William "Nani" Santander (izquierda).
Festejo del Quinceno FC de Itapé, capitaneado por el experimentado y talentoso volante ofensivo William "Nani" Santander (izquierda).Club 15 de Mayo

Quinceno FC de Itapé y 3 Corrales de Ciudad del Este definirán el título del Nacional B de la UFI, que otorga una plaza a la División Intermedia.

Por ABC Color
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El estadio Parque del Guairá, ubicado en Villarrica, albergará el domingo el partido de ida de la serie final del decimoquinto Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior entre el Quinceno FC de Itapé y el 3 Corrales de Ciudad del Este, a las 16:00.

Lea más: Primera final del Nacional B de la UFI será en Villarrica

El evento en esta edición otorga una plaza directa a la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

La revancha está marcada para el sábado 21, en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, a las 19:30.

En este material les presentamos la campaña del Quinceno FC, en su carácter de vigente campeón del Nacional B. Su coronación en 2025 se dio con su denominación tradicional, el 15 de Mayo. En la siguiente entrega les brindaremos el recorrido del 3 Corrales.

Fase regular

Del certamen participaron 14 clubes, divididos en cuatro grupos en la fase regular, dos con cuatro componentes y dos llaves con tres equipos.

El Quinceno integró el Grupo D con Guaraní de Minga Guazú y Choré Central, ganando su zona con puntaje perfecto y accediendo a la segunda etapa, al igual que el Cacique altoparanaense. Sus marcadores:

Choré Central 0 – Quinceno FC 6

Quinceno FC 4 – Guaraní de Minga Guazú 1

Quinceno FC 6 – Choré Central 1

Guaraní de Minga Guazú 0 – Quinceno FC 2

Segunda etapa

En la fase más extensa, con 14 rondas, Quinceno FC ocupó el cuarto puesto, el último billete rumbo a las semifinales, junto con Guaraní de Fram, 3 Corrales y 3 de Febrero de Ciudad del Este. Sus resultados:

Quinceno FC 3 – Unión de Pilar 0

3 de Febrero 0 – Quinceno FC 0

Quinceno FC 0 – Ciudad Nueva de Ciudad del Este 0

Guaraní de Fram 1 – Quinceno FC 0

Quinceno FC 1 – 3 Corrales 2

Pastoreo 1 – Quinceno FC 4

Quinceno FC 3 – Guaraní de Minga Guazú 0

Unión de Pilar 0 – Quinceno FC 5

Quinceno FC 0 – 3 de Febrero 1

Ciudad Nueva 1 – Quinceno FC 0

Quinceno FC 1 – Guaraní de Fram 0

3 Corrales 1 – Quinceno FC 1

Quinceno FC 3 – Pastoreo 1

Guaraní de Minga Guazú 0 – Quinceno FC 5

Semifinales

Quinceno FC 1 – Guaraní de Fram 0

Guaraní de Fram 1 – Quinceno FC 0

En los penales, Quinceno FC se impuso por 4-3

Resumen

Partidos: 20

Victorias: 12

Empates: 3

Derrotas: 5

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