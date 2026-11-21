El estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este albergará el segundo y último duelo de la serie final por el título del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior entre 3 Corrales y Quinceno FC de Itapé, marcado para las 19:15.

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El primer choque, desarrollado el domingo pasado en el Parque del Guairá, en Villarrica, había finalizado 1-1. En caso de volver a registrarse un empate, el monarca surgirá mediante los lanzamientos desde el punto penal.

El 3 Corrales busca su primer título y su segundo ascenso a la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol en la que compitió entre el 2018 y el 2019.

El Quinceno FC, por su parte, busca su segunda corona seguida. El año pasado la conquistó con su denominación tradicional, el 15 de Mayo, aunque no pudo ascender tras perder en el repechaje contra el 3 de Noviembre de Asunción.

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La División Intermedia dará este fin se semana la bienvenida al nuevo integrante del circuito: 3 Corrales o Quinceno FC.

Campeones del Nacional B

2011 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero

2012 Liga Caacupeña

2013 Liga Caaguazú de Fútbol

2014 Liga Ovetense

2015 Liga Ovetense

2016 22 de Setiembre de Encarnación

2017 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero

2018 General Caballero de Juan León Mallorquín

2019 Guaraní de Trinidad

2021 Deportivo Itapuense

2022 Sportivo Carapeguá

2023 12 de Junio de Villa Hayes

2024 Guaraní de Fram

2025 15 de Mayo de Itapé