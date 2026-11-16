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Fútbol de Ascenso de Paraguay
16 de noviembre de 2026 - 08:08

Primera final del Nacional B de la UFI termina igualada

El partido entre Quinceno FC y 3 Corrales, desarrollado ante unos 2.500 aficionados, fue más peleado que bien jugado. La revancha consagratoria será el sábado, en Ciudad del Este.
El partido entre Quinceno FC y 3 Corrales, desarrollado ante unos 2.500 aficionados, fue más peleado que bien jugado. La revancha consagratoria será el sábado, en Ciudad del Este.UFI

Quinceno FC de Itapé y 3 Corrales de Ciudad del Este empataron el domingo en Villarrica 1-1, en el primer partido de la serie final del Nacional B de la UFI.

Por ABC Color
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El guaireño Quinceno FC de Itapé no pudo sacar ventaja como local contra el 3 Corrales de Ciudad del Este, en el primer partido final del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior que otorga al campeón una plaza a la División Intermedia.

Lea más: Primera pulseada por el título del Nacional B y el ascenso a la Intermedia

Fue 1-1 en Villarrica, en la calurosa tarde dominical en la se vio poco fútbol. Los goles llegaron por la vía aérea, uno por etapa, para la igualdad que terminó siendo justificada por el bajo nivel de los elencos que deberán levantar sus acciones para buscar el ascenso.

El choque consagratorio se disputará el próximo sábado, en el estadio del 3 de Febrero de Ciudad del Este, a las 19:30.

Estadio: Parque del Guairá. Árbitro: Alejo González. Asistentes: Felipe González y José Brítez. Cuarto y quinto árbitros: Prisciliano Silva y Roberto Monges.

Quinceno FC: Rodrigo Giménez; Leandro Báez, Éver Fernández (29’ Junior Quiñónez), Cristóbal Ramírez y Lucien Galtier; Osmar Leguizamón (64’ Osvaldo Gamarra), Mathías González, Matías Cabral (46’ Víctor Palacios) y Willian Santander (71’ Carlos Monges); Matías Céspedes y Esteban Méndez (46’ Benicio Duarte). D.T.: Eugenio Ramírez.

3 Corrales: Gustavo Serdán; Alejandro Melgarejo (62’ Francisco Garcete), José Cañete (70’ Jorge Sarubbi), Ángel Santacruz y Juan Cabrera; Luca Mendieta, Lucas Burgos, Fernando Domínguez y José Duarte (80’ Jhonatan Feltes); Walter Mañotti (62’ Álvaro Rotela) y Alam Garcete. D.T.: Lorenzo Cabañas.

Goles: 26’ Mathías González (Q) y 65’ Alam Garcete (3C). Amonestados: 45’ Matías Céspedes y 84’ Leandro Báez (Q); 59’ José Duarte (3C).

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