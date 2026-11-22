Por segundo año seguido, el 15 de Mayo de Itapé, redenominado Quinceno FC, conquistó el título del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior luego de una ajustada serie consagratoria contra el 3 Corrales de Ciudad del Este, en el que salió airoso en los penales.

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El estadio Antonio Aranda, ubicado en la capital del Alto Paraná, albergó el sábado el partido de vuelta de la final, con localía del “3”. El primer choque se cumplió el sábado 15 en el Parque del Guairá, en Villarrica, registrándose un empate de 1-1.

La revancha prometía muchas emociones, por todo lo que estaba en juego. Sin embargo, el espectáculo no llegó las expectativas, culminó 0-0 en tiempo normal y en los penales, Quinceno demostró una efectividad plena y su arquero, César Rodrigo Giménez, tapó dos lanzamientos para el triunfo por 4-2.

De esta manera, Quinceno FC es nuevo componente de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

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Titular o suplente, el experimentado capitán Willian “Nani” Santander es determinante. Su aporte a la causa celeste fue trascendental, siendo el primer penalero y anotando con la calidad de lo caracteriza. Le dio el toque distinto al equipo de César Castro.

El año pasado, el 15 de Mayo de Itapé se consagró campeón, pero esa edición del torneo no otorgaba una plaza directa a la Intermedia. Debió jugar un repechaje con el 3 de Noviembre de Asunción y la perdió, justamente en los tiros desde los 12 pasos. Esta vez pudo ascender, para alegría de una parte de la pequeña comunidad guaireña.

Detalles del match

Estadio: Antonio Aranda. Árbitro: Dante Cardozo. Asistentes: Carlos Gómez y Mario Alfonzo. Cuarto árbitro: Guillermo Brítez.

3 Corrales: Gustavo Serdán; Lucas Burgos, José Cañete (92’ Jorge Sarubbi), Ángel Santacruz y Luca Mendieta (92’ Alexis Vargas); Walter Mañotti (59’ Álvaro Rotela), Alejandro Melgarejo (59’ Javier Garcete), Fernando Domínguez y Juan Cabrera; José Duarte (79’ Jhonatan Feltes) y Alam Garcete. D.T.: Lorenzo Cabañas.

Quinceno FC: César Giménez; Matías Céspedes, Lucien Galtier, Leandro Báez y Cristóbal Ramírez (67’ Junior Quiñónez); Benicio Duarte, Kevin Armoa (82’ Matías Cabral), Édgar Armoa (82’ Ángel Vázquez) y Víctor Palacios (63’ Cristhian Gaona); Mathías González y Carlos Monges (63’ Willian Santander). D.T.: César Castro.

Gol: No hubo en tiempo normal. En penales anotaron: Alam Garcete y Fernando Domínguez (3C); Willian Santander, Cristhian Gaona, Mathías González y Junior Quiñónez (QFC). Malograron: Juan Cabrera y Alexis Vargas (3C). Amonestados: 24’ Alam Garcete y 69’ José Duarte (3C); 23’ Benicio Duarte, 37’ Mathías González, 62’ Víctor Palacios y 67’ Kevin Armoa (QFC).