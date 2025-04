Cristian Díaz: “se nos escaparon dos puntos por nuestra responsabilidad”

“El partido estaba parejo, pero con cierta tendencia a que nosotros pudiésemos seguir lastimando. En una jugada desafortunada –un centro, un rebote, una duda, un error– llega el empate del rival. La sensación que me deja es que no fue justo, pero el fútbol no sabe de justicia; la única realidad es que se nos escaparon dos puntos por nuestra responsabilidad”, manifestó el entrenador.

El estratega argentino analizó además que las modificaciones ayudaron a mejorar en la complementaria. “Un mejor segundo tiempo desde el juego, en las ocasiones de gol generadas. Hicimos una modificación táctica en el entretiempo, los cambios entraron bien. Antes del gol tuvimos tres situaciones y después del empate encontramos espacios por dentro y también pudimos ser verticales y profundos por fuera”, aseguró.