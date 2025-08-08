Debut del aregüeño Zárate en Tembetary

Duván Emanuel Zárate Cabrera, nacido el 30 de julio de 2007 y originario del 24 de Setiembre de Areguá, se dispone a realizar su presentación inicial en la formación nómada del Atlético Tembetary, que jugará contra el Sportivo Luqueño, en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 18:30.
Lea más: Nómadas hacen honor a su mote
El chico de Valle Pucú, que juega de extremo o mediapunta, ya estuvo entre los suplentes del “Tembe” con el dorsal 40, pero recién este fin de semana tendrá la posibilidad de estrenarse.
Además de Zárate, varios jóvenes están siendo preparados por el entrenador Luis Fernando Escobar para saltar al ruedo.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Tembetary ocupa el último puesto del torneo Apertura y en el promedio. Con el descenso, que a esta altura se torna irreversible, la idea es mejorar futbolísticamente sin importar el puntaje, ya que un eventual inmediato retorno a Primera se dará de cero, sin importar la baja cosecha actual.