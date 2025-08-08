Atlético Tembetary

Debut del aregüeño Zárate en Tembetary

Con la suerte prácticamente echada, Atlético Tembetary fogueará a sus jóvenes figuras con vistas a la temporada próxima. Este sábado, en el juego contra Luqueño, a disputarse en Itauguá, a las 18:30, tendrá un debutante.

07 de agosto de 2025 - 18:10
Duván Emanuel Zárate (18 años), futbolista del Atlético Tembetary.
Duván Emanuel Zárate Cabrera, nacido el 30 de julio de 2007 y originario del 24 de Setiembre de Areguá, se dispone a realizar su presentación inicial en la formación nómada del Atlético Tembetary, que jugará contra el Sportivo Luqueño, en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 18:30.

El chico de Valle Pucú, que juega de extremo o mediapunta, ya estuvo entre los suplentes del “Tembe” con el dorsal 40, pero recién este fin de semana tendrá la posibilidad de estrenarse.

Además de Zárate, varios jóvenes están siendo preparados por el entrenador Luis Fernando Escobar para saltar al ruedo.

Tembetary ocupa el último puesto del torneo Apertura y en el promedio. Con el descenso, que a esta altura se torna irreversible, la idea es mejorar futbolísticamente sin importar el puntaje, ya que un eventual inmediato retorno a Primera se dará de cero, sin importar la baja cosecha actual.

