Tembetary: Error admitido tras altercado

Para poner paños fríos a la situación, Atlético Tembetary instó a Rolando García Guerreño y el argentino Tomás Canteros a la elaboración y difusión de un mensaje tras la polémica del viernes durante el partido con 2 de Mayo (1-1), celebrado en Villa Elisa.

“No hay resultado deportivo ni frustración que provoque la pérdida de respeto entre compañeros”, expresa parte del texto.

“Queremos a través de este comunicado pedir disculpas públicas al club y a la afición de Tembetary. A los compañeros, al cuerpo técnico y a todos quienes forman parte de la institución, les hemos transmitido nuestras disculpas de forma presencial durante el entrenamiento”, añade la nota. “Desde la humildad de quienes se han equivocado, buscamos dar por finalizado este tema”, concluye el escrito.

Los nómadas consiguieron su primer punto en el Clausura de 24 posibles.