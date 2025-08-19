Atlético Tembetary

Tembetary: Líder Cáceres, parecido a Kururu Velázquez

El efímero paso del Atlético Tembetary en Primera en su sexta etapa, probablemente deje como aspecto más importante la irrupción de Líder David Cáceres (20), un futbolista de gran proyección con características similares a la de Víctor Gustavo Velázquez, de Cerro Porteño y la selección nacional.

18 de agosto de 2025 - 17:54
Líder Cáceres (08/02/2005), futbolista de gran futuro del Atlético Tembetary.
El defensor Líder Cáceres, del Atlético Tembetary, es la versión juvenil del cerrista Víctor Gustavo Velázquez (34), el popular Kururu, atleta de máxima entrega.

El chico se desempeña tanto como zaguero central como marcador de punta. Su gran rendimiento le valió la convocatoria a la mundialista selección nacional Sub 20.

Natural de Arapyahu, Capiibary (departamento de San Pedro), Líder participó de la campaña de ascenso. Totaliza 24 presentaciones en la división de Honor.

