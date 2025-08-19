Tembetary: Líder Cáceres, parecido a Kururu Velázquez

El efímero paso del Atlético Tembetary en Primera en su sexta etapa, probablemente deje como aspecto más importante la irrupción de Líder David Cáceres (20), un futbolista de gran proyección con características similares a la de Víctor Gustavo Velázquez, de Cerro Porteño y la selección nacional.