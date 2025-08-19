Tembetary: Líder Cáceres, parecido a Kururu Velázquez

El defensor Líder Cáceres, del Atlético Tembetary, es la versión juvenil del cerrista Víctor Gustavo Velázquez (34), el popular Kururu, atleta de máxima entrega.
El chico se desempeña tanto como zaguero central como marcador de punta. Su gran rendimiento le valió la convocatoria a la mundialista selección nacional Sub 20.
Natural de Arapyahu, Capiibary (departamento de San Pedro), Líder participó de la campaña de ascenso. Totaliza 24 presentaciones en la división de Honor.
