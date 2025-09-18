Tembetary: Nómadas, con una imagen mejorada

El empate del miércoles de los nómadas del Atlético Tembetary 1-1 contra Cerro Porteño, en La Nueva Olla, le costó el puesto al entrenador azulgrana Diego Hernán Martínez.
El 15 de marzo de 2021, bajo la conducción técnica de Luis Fernando Escobar, actual entrenador rojiverde, el Sportivo Luqueño experimentó un vuelco espectacular contra Olimpia, al que derrotó por 4-2, después de estar en desventaja por dos goles.
Tras ese resultado, en el estadio Feliciano Cáceres, fue despedido del Decano Néstor Gorosito.
Luis Fernando, de dilatada trayectoria como futbolista y luego como entrenador, disfruta de la oportunidad de crecer en la máxima categoría, que es un sueño de numerosos profesionales que se esfuerzan en el ascenso y el interior del país, anhelando llegar a Primera.