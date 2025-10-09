Tembetary: Acople de los mundialistas

Los nómadas del Atlético Tembetary, matemáticamente descendidos a la Intermedia, enfrentarán este sábado a Libertad, en Villa Elisa, a las 20:00.

Los chicos albirrojos no formarán parte del duelo ya que necesitan descanso, sobre todo mental, luego de la dolosa eliminación en octavos de final a manos de Noruega.

Las novedades en la formación del técnico luqueño Luis Fernando Escobar serán los ingresos de Édgar Ferreira, para la contención en el mediocampo y el argentino Gabriel Gudiño, para potenciar la ofensiva. El zaguero Nicolás Marotta arrastra una pequeña molestia física, aunque llegaría al choque contra el Guma.

Tembetary jugará con 2 de Mayo por los cuartos de final de la Copa Paraguay. El juego aún no fue programado.