A qué apuntó a Francisco Arce con una disculpa indirecta

Cerro Porteño abrió el semestre con la derrota 2-0 ante Fluminense. Pese al grosero error del VAR que hubiera cambiado la historia el partido (anuló un tanto legítimo de Mauro Boselli), el Ciclón fue superado en el ritmo por los brasileños. Mientras el plantel realizaba la pretemporada y aunque la Copa América era en Brasil, el Tricolor carioca no paró, continuó en competencia y disputó doce encuentros entre la Serie A y la Copa de Brasil. Después de la ida, Francisco Arce no reconoció la diferencia y mencionó que “llegamos muy bien”.

El viernes, luego del empate sin goles con Sportivo Luqueño, el entrenador admitió que el equipo sufrió por el parate de más de un mes. “Estamos conscientes de que gran parte de lo que hicimos en ese partido no es nuestra cara. Sufrimos un poco, yo sinceramente pensaba que no íbamos a sufrir con el tema de que ellos juegan seguido y nosotros hace tiempo que no jugamos. Creo que nos costó. No sirve como disculpa, pero fue eso lo que se vio en el partido”, expresó el técnico enviando un mensaje de disculpa indirectamente.

“Parecía que tenían un cambio más y eso requiere de muchos factores. También el calendario nuestro incide bastante porque siempre que hay competencia de selecciones, nosotros paramos todos y ellos siguen compitiendo. En algún momento vamos a tener igualar y equiparar eso para facilitar un poco más y estar en igualdad de condiciones contra equipos de esos países”, agregó Arce, quien debe buscar la heroica en Río de Janiero el próximo martes para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.