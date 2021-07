“Francisco Arce es el indicado de sacar lo mejor de Alan”

Mientras Cerro Porteño disputaba con los jugadores de la cantera la Copa Paraguay en Villa Hayes, en Barrio Obrero, Alan Benítez ingresaba a La Nueva Olla para oficializar el nuevo contrato de la carrera. El jugador cumplió el sueño de jugar en el Ciclón después de firmar, como jugador libre, por un año con la opción de extender por otro más. El hermano del exLibertad, Rodrigo Benítez, expresó en redes sociales la felicidad por la llegada del defensor al club de sus amores. “Ajapo (hice) 4 años de campaña para que juegue en Cerro. Hoy que firmó, no le atendí y no me fui con el porque ambaapo (trabajé)”, escribió en Twitter.

Posteriormente, Rodrigo conversó con el Cardinal Deportivo y comentó la sensación de la familia Benítez. “No es ningún secreto la inclinación de Alan hacia Cerro Porteño. La sensación de la familia es de mucha alegría”, añadió. Además, puntualizó que Francisco Arce es el entrenador indicado para que Alan recupere el nivel que demostró en el Gumarelo. “Arce es el indicado y el adecuado de sacar lo mejor de Alan. Creo que va a volver a ser el que estaba en Libertad y va a llegar rápido a la selección. Va a volver a ser ese lateral que todos querían tener”, agregó a ABC 730 AM.

Por otra parte, Rodrigo confirmó que Alan tenía propuestas del Sportivo Luqueño. “Alan siempre estuvo en la danza de Cerro pero por A o B motivos no se podía dar. Esto fue muy rápido. Ya firmó contrato por un año. Tenía propuestas de Luque, una que cayó del fútbol argentino y de Brasil”, culminó. El exOlimpia tenía acordada la ida al Auriazul, pero la llamada realizada el jueves por la mañana por el delegado Ariel Martínez, cambió la historia. El lateral es el último refuerzo para la segunda parte del año y el sexto después de Fernando Romero, Rafael Carrascal, Luis Fariña, Adrián Martínez y Carlos Rolón.