“Con esta directiva ya no tendremos nada más”

“Ayer no vi el partido, era crónica de una muerte anunciada, entonces ya no quise ver más, además, me enteré de algunas cosas antes del partido y no me dieron ganas de ver. El ambiente en el vestuario era un ambiente de Palestina como diría mi padre, un ambiente de muerte y eso hace que se traduzca en el partido”, afirmó a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Muchos jugadores están descontentos, solo se quieren ir, ya no quieren estar en el club, el caso Cardozo Lucena por ejemplo. No se le puede pedir mucho al jugador que está desmotivado”, añadió Ortega.

Mencionó que estaba frente al televisor, pero mirando más su celular, vino el penal y mucha motivación ya no había. “Estaba el televisor prendido, pero no vi el partido”, dijo.

Habló de la posibilidad de acompañar a Blas Ojeda en la directiva del Ciclón y que ya había hablado con él. “Blas Ojeda es mi conocido, aquella vez hablamos de la posibilidad que en caso que yo no pueda asumir como presidente, nos reunimos con él para que sea el presidente y que yo le acompañe en la directiva”.

“Vi en las redes sociales, entiendo la desazón, la tristeza del cerrista igual que la mía. Entiendo las ganas que venga alguien que haga lo contrario de los que están ahora. Esta directiva ha dado muestras que solo esto tendremos con ellos, en lo deportivo no esperamos mucho más”, añadió.

Mencionó de nuevo la conversación con Blas Ojeda que estaría con ganas de presentarse a la asamblea para ser el presidente de Cerro Porteño. “Barajando la posibilidad con que yo no pueda ser el principal, nos reunimos una vez con él. Me escriben grandes socios para unirnos, lógicamente que yo no podré hacerlo solo”.

Para él fue una equivocación que los principales directivos, los Zapag, no hayan acompañado a la delegación. “Fue una equivocación o ellos ya manejaban información que no sabemos, si fuera presidente, acompañaría a mi equipo por todos lados, en la vereda de enfrente se manejan de manera diferente y a veces tenemos que copiar lo bueno, por más que eso no le guste al cerrista”.

“Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir cosechando lo mismo, es decir, nada a nivel internacional, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver”, sentenció.