Francisco Arce y un festejo mirando al cielo

En cierta medida, el título de Cerro Porteño le dio alegría a Francisco Arce, quien este año perdió a su hijo Alexandro en un accidente de tránsito. Este sábado, tras la obtención del título en un final de locos, el entrenador se acordó de él.

“Imagino que lo de hoy fue milagroso [...] Estará feliz porque era un cerrista fanático”, comentó en contacto con el Cardinal Deportivo. Acotó que el grupo sufrió varios golpes ya que “Mauro (Boselli) también perdió a la madre”.

El plantel le “sostuvo como ser humano. El dolor no es que se supera sino que se convive en el día a día. Siempre fue mi compañero [...] Desde que eso ocurrió, el 18 de julio, cada etapa, cada entrenamiento, cada partido, siempre lo veía porque el plantel de cerro tiene una edad que él tenía. Cada conversación con los chicos de Cerro lo sentí a él”, expresó.

Dijo que tras ese triste episodio “mucha gente creyó que iba a abandonar. Nunca pasó eso por mi cabeza. Iba a ser una deslealtad con él. Porque no me vio como jugador [...] Iba a ser fuera de lugar de mi parte no continuar. Creo que hoy estuvo presente por cómo se dio el desenlace”, finalizó el técnico que levantó su tercer título en Cerro Porteño, desde el banquillo.