La versión de la Caminera por el control y la multa a Juan Patiño

Juan Patiño fue el héroe de la milagrosa conquista de Cerro Porteño en el torneo Clausura. El defensor marcó el tanto de la consagración a cinco segundos del epílogo y coronó campeón al Ciclón. Después de festejar con los pocos, pero afortunados hinchas azulgranas y recibir el trofeo, la celebración continuó en Barrio Obrero, donde los jugadores compartieron una cena con sus respectivas familias. Posteriormente, Francisco Arce liberó al plantel con dos días de descanso y en la vuelta de cada futbolista a la casa, el autor del gol en el Rogelio Livieres fue tendencia en las redes sociales.

Patiño fue detenido por la Patrulla Caminera, que realizó al zaguero central un control de alcohotest. Luego del análisis, un motociclista retenido por los oficiales, decidió grabar la escena. Este martes, el Inspector Florencio Vargas explicó que el defensor dio negativo a alcoholemia, pero fue multado por no llevar consigo la habilitación. “La Caminera hace control operativo preventivo en horario nocturno. No es que se la paró a Juan Patiño o a Juan Pérez. Se le paró a un conductor. No encontró su licencia en el momento”, expresó al programa La Primera Mañana.

“Para el control aleatorio para alcohotest no es necesario que haya una falta visible. Nosotros no podemos dejar de hacer el alcohotest. Sabemos que el primer aliado de los eventos de tránsito es el alcohol. Si no se controla al ciudadano, en el tema de alcohotest, tendremos y tenemos muchísimos alcoholizados en rutas”, avisó Vargas a ABC 730 AM. El lunes, Patiño publicó en Twitter la sanción de la Caminera. “Es la multa que me aplicaron al no tener mi habilitación conmigo. Pensaron que estaba tomado y ellos me filmaron. Para aclarar nada más todo. No hubo ningún hincha olimpista ahí”, escribió.

La publicación de Patiño sobre la multa de la Caminera