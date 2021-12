Cerro Porteño prepara el Festejo de los Campeones en Ypané

Cerro Porteño es el multicampeón de 2021. El Ciclón no solo conquistó el torneo Clausura y acabó como primero en la tabla acumulativa de los campeonatos de Liga sino que también festejó en otras categorías. Los Azulgranas obtuvieron el torneo Clausura de las Divisiones Formativas en la Sub 14 y Sub 16, son hexacampeones de la Liga Premium de Futsal FIFA, ganador el torneo Absoluto del Fútbol Femenino y levantaron la Superliga Femenina de Hándbol.

Con el propósito de festejar todos los títulos con los socios e hinchas azulgranas, la comisión directiva del club realizará un evento en el Parque Azulgrana (Ypané) para que las figuras de cada disciplina compartan con los simpatizantes. “El Club Cerro Porteño hace extensiva la invitación a “EL FESTEJO DE LOS CAMPEONES”, actividad que tiene por objetivo celebrar los logros deportivos alcanzados en este 2021, que va dirigida a los Socios e hinchas del Más Popular”, anunció.

“Este evento “EL FESTEJO DE LOS CAMPEONES” tendrá lugar el domingo 19 de diciembre del 2021, desde las 10:00, en el Parque Azulgrana, donde se podrá disfrutar de una jornada de shows en vivo, stands de organizaciones del Club, presencia de atletas destacados de cada categoría y muchos atractivos más”, continuó la entidad. Las entradas están a la venta en la Red UTS con un costo de “mayores 60.000 Gs (merchandising + consumición) y menores 30.000 Gs. (consumición)”.