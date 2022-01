Podría haber una impugnación

“Hemos hecho un análisis de las candidaturas, encontramos que uno de los candidatos de la lista de Juan José Zapag no se encuentra en el padrón, significa que no es socio o que no está al día en sus cuotas. Puede ser que no cumpla con el requisito para terner derecho a voto también. Mañana haremos una nueva verificación con el padrón impreso y luego decidiremos”, dijo a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Periodo de tachas y reclamos ya se cerró, el padrón es inalterable, ya no se puede agregar a nadie. Tenemos tiempo hasta las 13 de mañana para presentar la impugnación”, añadió Ullón.

Mañana decidirán sobre la impugnación y fue consultado qué podría hacer la otra lista. “Mañana vamos a definir, pero en principio se aplica el mecanismo de sustitución. La lista afectada decide presentar un nuevo candidato o rechaza la impugnación”.

Sobre sus expectativas para la asamblea, señaló. “Estimamos que podemos llegar a tener 2500 votos inicialmente. Sobre una participación del 50% es buen número, Cerro nunca pasó el cincuenta por ciento de participación”, finalizó.