Recalde: “Esperábamos, pero no del equipo de Ullón”

“Que haya presentado la impugnación no significa que se impugne, estábamos preparados, pero no pensábamos que iba a venir del movimiento de Ullón, así como dije anteriormente se aclara el panorama”, señaló a la 730 AM, ABC Cardinal.

“No quisiera avanzar en decir cosas ahora, vamos a reunirnos a las 16 en el PC, esperaba del oficialismo, pero no de Ullón, también impugnó a Juan José Zapag, quiere correr solo parece”, añadió Recalde.

Tiene todos los documentos para presentar. “Tenemos los documentos para presentar, fui vicepresidente en equipos del interior, esto ya lo veníamos manejando y presentaremos la defensa, después decidirá el TEI”.

Por último, dijo que “esperemos que se solucione lo antes posible para darle tranquilidad al socio y todo se lleve a cabo con normalidad”.