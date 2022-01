“No estoy llegando con la chapa de ser titular, vengo a pelear un puesto”

Robert Piris da Motta vistió por primera vez la camiseta de Cerro Porteño. El volante, que cuando recibió la llamada de Juan José Zapag descartó una oferta de Arabia Saudita, regresó a Paraguay para cumplir un sueño. Después de cumplir con la cuarentena y superar el covid-19, el mediocampista entrenó el lunes por la mañana en La Nueva Olla y por la tarde, fue presentado oficialmente en el vigente campeón del fútbol paraguayo.

Robert Piris, quien dejó el Flamengo después de cumplir un segundo ciclo de tan solo seis meses, comienza la puesta a punto físicamente con el propósito de llegar a la primera jornada del torneo Apertura. Los dirigidos por Francisco Arce debutarán contra el Sportivo Ameliano, el domingo 6 de febrero a las 20:30, en Barrio Obrero. “Ojalá que podamos llegar al primer partido del torneo para poder comenzar con todo”, señaló.

Por otra parte, Da Motta puntualizó que no viene “con la chapa de titular” y que va a pelear un puesto en las posiciones que ocupan Rafael Carrascal y Ángel Cardozo Lucena. “Todavía no hablé con él sobre dónde específicamente me va a utilizar o dónde voy a jugar, primeramente me tengo que poner bien físicamente y ganarme mi lugar. Yo no estoy llegando con la chapa de ser titular, acá yo vengo a pelear un puesto”, mencionó.

“Vengo a trabajar, a ayudar a mis compañeros y ayudar al equipo. Ganarme en el día a día un lugar en el equipo para responder y lograr lo que yo quiero”, agregó Robert Piris, quien tiene dos semanas para trabajar con el preparador físico y el mismo Arce antes del primer partido del Azulgrana en el campeonato. El exOlimpia es el cuarto refuerzo del plantel después de la llegada del defensor Williams Riveros y los retornos de los atacantes Sergio Díaz y Alfio Oviedo.