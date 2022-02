“Arce fue muy importante para que yo esté en Cerro Porteño”

Cerro Porteño presentó este jueves a Marcelo Martins Moreno, quien firmó por dos temporadas y comienza a soñar con la Copa Libertadores. El delantero reveló las razones por las que rechazó otras propuestas y destacó a Francisco Arce, a quien consideró “muy importante” para la llegada a Barrio Obrero. El entrenador, involucrado en todos los detalles, es clave en cada contratación: llama, expone el proyecto y explica por qué desea contar el futbolista.

“He hablado muchas cosas con el profesor (Francisco Arce). Ha sido muy importante el profesor para que yo esté en Cerro, por varios motivos. Hay algunos que no puedo decir porque son de campo. Espero ayudarlo, ser profesional no solo con él sino que también con mis compañeros, con el club, que me da la confianza. Lo que hablamos con Chiqui lo demostraremos en la cancha”, comentó Martins Moreno, quien vestirá la casaca número nueve.

“Chiqui Arce me habló, me escribió. Es un club que me abre la puerta. Otros clubes me han buscado, me hicieron buenas propuestas, pero excompañeros paraguayos me hablaron muy bien de Cerro y son decisiones que pesan a la hora de venir”, agregó Marcelo citando a Raúl Cáceres y Miguel Samudio, con quienes compartió en el Cruzeiro de Belo Horizonte. “Habló mucho jugadores importantes de la selección de Paraguay que me comentaron todo del país”, añadió.

“Tuve la felicidad de trabajar con excelentes jugadores, son muy buenas personas. Raúl Cáceres, Miguel Samudio, tengo otros amigos que juegan en la selección de Paraguay que me hablaron bien del club, de la gente, que es familia, de la hinchada que está loca por su club. Esperemos que sea bueno para lo que se viene. Son cosas que me llamaron la atención, no la pensé dos veces”, puntualizó el campeón de la Europa League con el Shakhtar Donetsk en 2009.

“He hablado con él sobre su forma, de cómo le gusta jugar, me ha mandando varios videos para que me adapte lo más rápido posible: cómo enfrenta a los rivales, la parte táctica. Lo más importante es que yo venga para sumar al grupo. La confianza que te transmite el entrenador, independientemente de ser goleador o no, quiero ser campeón con Cerro Porteño, quiero ganar”, finalizó el nacido en Santa Cruz de la Sierra sobre el entrenador paraguaríense.