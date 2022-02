“Llego muy bien físicamente y desde ahora estoy a disposición”

Cerro Porteño presentó oficialmente a Marcelo Martins Moreno, quien firmó por dos temporadas y posó con la camiseta número 9. El boliviano, actual delantero de las Eliminatorias Sudamericanas, mencionó que está en buenas condiciones físicas y que ya está a disposición de Francisco Arce. Este fin de semana, por la segunda fecha del torneo Apertura 2022, el vigente campeón del fútbol paraguayo visitará a Nacional en el Arsenio Erico (domingo a las 20:30).

“Llego muy bien, estoy muy bien físicamente y desde ahora estoy a disposición. Vengo de jugar las Eliminatorias y un amistoso. No pude jugar con el Cruzeiro porque tuve que ir a la selección”, manifestó Martins, quien disputó los dos partidos del combo enero-febrero del clasificatorio al Mundial Qatar 2022: en la derrota 4-1 contra Venezuela fue reemplazado a los 71 minutos, mientras que en la caída 3-2 ante Chile jugó todo el encuentro y anotó el segundo tanto de Bolivia.

“He hablado muchas cosas con el profesor (Francisco Arce). Ha sido muy importante el profesor para que yo esté en Cerro, por varios motivos. Hay algunos que no puedo decir porque son de campo. Espero ayudarlo, ser profesional no solo con él sino que también con mis compañeros, con el club, que me da la confianza. Lo que hablamos con Chiqui lo demostraremos en la cancha”, expresó sobre el DT, que podría hacer debutar el atacante contra Guaraní, en la tercera fecha.