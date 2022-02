Cerro Porteño y el agente de Robert Morales tiene una reunión pendiente

La continuidad de Robert Morales en Cerro Porteño generó una novela durante el marcado de pases al finalizar la temporada 2021. El torneo Apertura arrancó la semana pasada y el atacante marcó uno de los goles del Ciclón en su triunfo contra el Sportivo Ameliano.

Este viernes, Elvio Rojas, agente de Robert Morales, comentó que tiene una reunión pendiente con Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño, para “verificar algunos temas pendientes y ver la proyección que ellos tienen para Robert. Si de repente deciden la posibilidad de salir en este mercado, porque tenemos hasta marzo y abril, tanto en la MLS, que hay ofertas, y también de Brasil”.

“Con Robert ya no estamos apurados. Solo queremos esa reunión pendiente con Juan José y definir bien el futuro de Robert, finiquitar bien así las diferencias que tenemos aún”, acotó en charla con el Cardinal Deportivo.

No obstante, al empezar la entrevista dijo que Robert Morales “está en Cerro Porteño. Nosotros, en su momento, teníamos la oferta, pudimos haberla tomado, pero se dijeron tantas cosas y pasaron muchas cosas también, recibimos un pedido especial del club y optamos al final por tranquilizarnos y no salir de la manera que no correspondía”.

“Lo mejor que se tiene que hacer en esto es ser agradecido siempre y que sea recíproco. Cuando tenga que salir así lo va a ser”, apuntó. Por último, Elvio Rojas detalló que la cláusula de rescisión de Robert Morales es de U$D 3.000.000.