Un gran mercado de pases y los cuatro años de contrato

“En nuestra época es el mejor mercado de pases, manifestamos nuestras necesidades y nos han respondido trayendo a los que sugerimos, estamos bien, tranquilos, porque mantuvimos la base del equipo, se fue Pachi Carrizo, pero nuestra fortaleza está en el equipo, en la forma, en la costumbre y el respeto que generamos en los rivales. Con o sin refuerzos la responsabilidad es siempre la misma, la de ser campeón y eso salimos a buscar desde el primer partido”, afirmó Arce.

No fue difícil convencer a Moreno Martins

Fue consultado por el dolor de cabeza que tendrá para armar el equipo y el banco de suplentes y de la llegada de Moreno Martins. “Siempre es bueno tener opciones, no tener es complicado, ya hemos trabajado sin refuerzos y de las mismas formas hemos llegado a dos campeonatos que da un soporte especial. Convencer a Marcelo no fue difícil, creo que él se nutrió de mucha información extra con ex compañeros que estuvieron por aquí y esas referencias fueron buenas porque sabe como es el esquema del trabajo en el club”.

Mencionó a Luis Fariña. “Ayer hablé con Luis Fariña, él fue de los últimos que se infectó con el virus del covid, tuvimos 22 atletas infectados que cayeron por grupos, se acopló faltando días para el torneo, quedó con secuelas en lo físico, veremos cómo está”.

Habló de los cuatro años de contrato que firmó con el club. “Cuatro años nunca nos decidimos mutuamente a poder hacerlo, de todo se intentó, menos eso, en poco tiempo conseguimos en momentos de crisis profundas financieras, bajamos costo y mantener o elevar el nivel, eso solo se consigue trabajando coordinadamente, teniendo al club en primer lugar, ayudó mucho que el club cambió sus estatutos, hay un delineamiento y ya no hay excusas, hay que trabajar, tenemos que seguir así donde estamos, estar atentos a los pequeños detalles y asociar en masa, es el momento que todos hacen su esfuerzo y una de las formas es tener a la gente al día para que no haya atrasos para optimizar los recursos y los valores que vienen se los ve no solo en lo futbolístico, si no que conduzcan a los jóvenes para construir un equipo cada vez más fuerte”.

Por último, lanzó un mensaje al hincha. “Hay que lanzar una campaña a mediano plazo, hemos sugerido acciones que acerquen al hincha, mañana habilitaremos las preferencias para vitalicios y socios, que el club facilite las formas de pagar, en el interior no sabe cómo y no tiene cómo, todos sabemos hacer giros, este es el momento. En algún momento nos pusimos a disposición los jugadores y los técnicos para utilizarnos con firma de autógrafos, cenas, para demostrar lo que se hace, a veces es fácil hablar de afuera, tenemos que mostrar lo bueno que estamos haciendo y que cada vez seamos más, hay espacios que se pueden aprovechar”, concluyó.