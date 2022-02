“Valoramos lo bueno que hicimos porque normalmente nos apuntan los errores”

Cerro Porteño volvió a sentir las complicaciones que genera enfrentar a Nacional en el Arsenio Erico. Pero esta vez el campeón del fútbol paraguayo triunfó y volvió a igualar a Libertad y Resistencia en la cima del torneo Apertura 2022. Francisco Arce, quien fue autocrítico por el rendimiento en el primer tiempo, destacó el cambio que tuvo el equipo en la complementaria para remontar el 2-1 y derrotar 3-2 al Tricolor por la segunda jornada.

“El rival es un gran equipo, tiene un gran cuerpo técnico, tiene un entrenador que sabe cómo prepara su equipo, hace tiempo que está aquí. Sabíamos que iba a ser muy difícil como ha sido siempre que venimos a jugar en esta cancha por eso es la primera vez que conseguimos conquistar la victoria”, comenzó Arce, quien desconoce la gravedad de la lesión de Sergio Díaz, autor del 1-0, pero que fue reemplazado por una molestia física.

Coincidentemente, después de la salida de Díaz, el Albo empató y dio vuelta el marcador. “No fue por eso. El que entró convirtió dos goles y ahí no estuvo la diferencia. La diferencia estuvo en que el rival se posicionó mejor, pasó a controlar el partido y nosotros no le encontramos la vuelta en ese momento cuando nos pasaron a ganar dos uno en el primer tiempo”, explicó el DT, consultado si la salida del atacante repercutió o no.

“Les dije en el vestuario que valoráramos todo lo bueno que hicimos porque normalmente nos apuntan los errores. El fútbol es un deporte de errores y el que aprovecha mejor sale ganando. Nosotros salimos ganando de una manera difícil porque enfrentamos un equipo muy bueno y bien trabajado”, añadió Arce, quien además del cambio de Alfio Oviedo por Díaz, también ingresó a Roberto Piris da Motta, quien debutó en el Azulgrana.

“Haber vuelto a la calma tras una pequeña charla que se tuvo en el entretiempo, acomodándonos mejor, no desesperándonos porque entre los quince y casi veinte del final del segundo tiempo acabamos no terminando la jugada y ellos contra atacando muy rápido. Necesitábamos resolver eso para tener chances de empatarlo y darlo vuelta como ocurrió al final”, finalizó el entrenador después de encadenar la segunda victoria seguida.