Cerro Porteño arranca la semana del superclásico: Patiño, en fisioterapia

Cerro Porteño goleó 4-0 a Sol de América el sábado. Y aunque el siguiente rival era Olimpia, Francisco Arce decidió liberar a los jugadores por dos días. No es la primera vez que el entrenador cede tanto tiempo para los futbolistas descansen y pasen tiempo con la familia. Por eso, recién este martes, pero en horario matutino, el plantel retomó los trabajos. La movilización arrancó a las 7:00, con el técnico paraguaríense observando una sesión que es netamente física.

Lea más: Williams Riveros entrena con el plantel y está a disposición

Los que jugaron contra el Danzarín en La Nueva Olla realizan ejercicios regenerativos, mientras que los que sumaron pocos minutos y los que no, entrenan con mayor intensidad. Como era de esperar, en el grupo que subió hasta la Ollita no aparece Juan Patiño, quien había sufrido una lesión en el primer tiempo del último partido. El central no pudo continuar, fue reemplazado por Robert Piris da Motta y cinco días del superclásico, es la única duda.

Lea más: Juan José Zapag y el 100% de La Nueva Olla para el superclásico

El golpe de Patiño fue en la rodilla izquierda, que después de abandonar el campo estaba cubierta de hielo. La buena noticia para el capitán, como también para el entrenador, es que los estudios realizados al ex Racing de Avellaneda no revelaron una lesión comprometedora, pero sí mostraron que la zona, aún continúa inflamada, motivo por el cual está en fisioterapia. En esta condición, el DT podría esperar por el zaguero hasta la víspera o el día del encuentro.