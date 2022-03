Cerro Porteño vive un momento gris con los delanteros: Robert Morales sufrió la rotura de ligamento cruzado, colateral y menisco, mientras que Marcelo Moreno Martins está preocupado por la salud de su padre, quien está Brasil con un “tratamiento muy delicado”. El boliviano aprovechó el parate por las Eliminatorias Sudamericanas y viajó a Río de Janeiro para acompañar a la familia.

“Tengo un problema familiar, que mi padre lo está pasando desde hace mucho tiempo, incluso está en Brasil, en Río de Janeiro, haciendo un tratamiento muy delicado. Todos mis hermanos y mi familia también me están apoyando”, expresó Moreno Martins a Globoesporte. El atacante había quedado fuera del triunfo 3-0 sobre Resistencia por una lesión en el talón de Aquiles.

“Aunque yo estaba allá en Paraguay, en Cerro Porteño, el día que firmé contrato en Cerro, llamé a mi hermano y le dije: “Papá, ¿quieres que me vaya contigo?”. Fue el día que estuvo hospitalizado y me dijo ‘no, juega al fútbol, que es lo que te gusta, y luego ya veremos’. Estoy en el momento de estar con él, quiero pedirle a la gente que le transmita energía positiva”, agregó Moreno Martins.

“Quiero pedirle al pueblo brasileño y al pueblo boliviano que le envíen energía positiva a mi padre, que lo pongan en oración, está necesitado, pasando por un momento difícil. Me emociono cuando hablo de eso porque me enseñó todo en la vida, me enseñó a jugar al fútbol, a patear la pelota. Por las personas que son buenas y se ponen en mi lugar, pido estas oraciones”, culminó.

La lesión de Morales obligará a Moreno Martins, quien está con la selección de Bolivia para disputar la última fecha del clasficatorio, a tomar el protagonismo en la ofensiva del campeón paraguayo, que el próximo fin de semana recibirá a 12 de Octubre por la octava jornada del torneo Apertura. Y el martes 5 de abril, visitarán a Olimpia en el comienzo del Grupo G de la Copa Libertadores.