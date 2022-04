Rafael Carrascal: “Soy feliz en Cerro”

El Colombiano de 29 años, parte fundamental en el Cerro Porteño de Francisco Arce, habló en conferencia de prensa sobre todo lo que dejó el debut en fase de grupos ante Olimpia y los matices tácticos que se implementaron:

“Nos preparamos bien para el inicio, sabíamos que era un partido difícil. Fue un partido muy abierto que cualquiera pudo haber ganado”.

“Fue una alineación diferente (el implemento del triple seis)falta más trabajo y sacrificio, esto de ir conformando la solidez. Ese tridente en el mediocampo nos va a ayudar mucho a cerrar partidos en este tipo de torneos, en algunos movimientos fallamos y lo vamos a ir perfeccionando”.

“El arbitraje estuvo bien, no cortó tanto, me pareció correcto. La jugada de Ángel (Cardozo Lucena) fue muy rápida, a lo mejor con VAR se cobraba, pero ya pasó” expresó Rafael.

Olimpia y Cerro Porteño no se sacaron ventaja, pero brindaron un partido muy friccionado y por momentos picante, incluso entre jugadores del mismo equipo. Sobre esto, Carrascal expresó: “Uno caliente por ahí reacciona como no debe, pero eso quedó en el pasado. Somos colegas y cada uno defiende a su equipo”

“Tenemos que hablarnos más entre los compañeros, a veces hablo muy alto, pero es mi manera de ser. Los compañeros lo entienden de buena manera”

El superclásico tuvo lugar bajo el aliento de más de 30 mil hinchas en el Defensores, quienes fueron protagonistas a la par que los futbolistas, por lo que Rafael destacó su vínculo con la hinchada del Ciclón:

“Es un plus jugar con la hinchada, te sirve el ánimo y alza el ego, de buena manera. Espero que nos sigan acompañando en esta copa [..]. Yo soy muy feliz en Cerro, ese cariño que me he ganado es algo lindo y me da la obligación de seguir trabajando”

Consultado sobre su futuro, debido a que el jugador tiene contrato hasta Junio, Carrascal respondió: “Faltan detalles pequeños, aún no he firmado, pero vamos por buen camino. Yo estoy muy feliz acá”

Para cerrar la conferencia, el centrocampista cafetero, hizo mención al “Clase A” y el presente que está atravesando con la camiseta Azulgrana: “Moreno Martins es un gran ser humano y un gran líder. Él está muy tranquilo, yo le dije que en cualquier momento se le abre el arco. Pido que lo apoyemos, hay mucho camino por delante” sentenció Rafael Carrascal.