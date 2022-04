Arce y el “esperamos ansiosos el VAR, aunque ni con el VAR...”

En dos presentaciones en el Grupo G de la Copa Libertadores, contra Olimpia en Sajonia y Colón de Santa Fe en Barrio Obrero, Anderson Daronco y Robert Tobar, respectivamente, no sancionaron tres penales a favor de Cerro Porteño: el codazo de Luis Zárate a Ángel Cardozo Lucena en el superclásico, una patada a Daniel Rivas y una mano, ambos ante el Sabalero.

En la conferencia, posterior a la remontada y triunfo 3-1 en La Nueva Olla, Francisco Arce volvió a pedir la utilización del VAR en la fase de grupos de la competencia más importante de clubes del continente. Además de las infracciones dentro del área, el entrenador reclamó la jugada que terminó en el 1-0 por una supuesta posición adelantada en el inicio del ataque.

“Sigo teniendo la duda, yo estaba en la misma línea. Todavía no vi la imagen. A mi me pareció como medio metro, después me dijeron que fue justo, algunos me dijeron que no y otros que hay una imagen en la está un poco adelantado. Igualmente esperamos ya ansiosos el VAR aunque ni con VAR... Tenemos experiencia en ese sentido”, expresó Arce, recordando aquel error contra Fluminense.

“Cosas que nos pasaron en la Copa habiendo VAR, pero le reclamamos eso al línea, que estuvo en vuelto en dos o tres situaciones raras. Vimos también penales en algunas jugadas y no fueron pitados. Igual el equipo se recompuso, entiendo el juego”, valoró el DT sobre la remontada del Azulgrana, que acaba la ronda como único líder de la llave.