Fernando Romero: de jugar en Reserva a un doblete en Copa

Fernando Romero es el nuevo goleador de Cerro Porteño. El ex Nacional fue llamado a cargar con la responsabilidad de reemplazar a Robert Morales, Alfio Oviedo y Marcelo Moreno Martins. En cuatro partidos jugados, dos por el torneo Apertura y dos por la Copa Libertadores, el atacante de 21 años anotó tres goles, con un doblete para remontar un 0-1 contra Colón de Santa Fe.

“Significa mucho para el equipo porque era fundamental dejar los tres puntos en casa. El equipo se comportó. A mi también también me ayudaron para marcar los dos goles. Es el comienzo para la clasificación”, expresó Romero después del 3-1 sobre el Sabalero por la segunda jornada del Grupo G del certamen internacional. “Me toca mí convertir y muy feliz por eso”, agregó.

Procedente del Albo en 2021, Romero solo había disputado 4 cotejos en el semestre pasado. En la actual, después de arrancar otra vez con la Categoría Reserva, suma la misma cantidad de encuentros, pero con un protagonismo diferente. “Me sentí muy feliz por el gol y por toda la gente gritando y festejando. Me motivó para seguir buscando”, añadió el ex Guaireña.

“Me siento muy bien como centro delantero, que es mi puesto natural. Tampoco tengo problema de tirarme por la banda y ayudar al equipo. El profe (Francisco Arce) siempre quiere que primero pare la pelota, que guante y que luego descargue, asegurando bien. Si descargaba de primera es porque venía bien y estaba muy seguro”, finalizó el ofensivo.