¿Qué dijo Francisco Arce sobre el duelo del domingo con Libertad?

La seguidilla de partidos continúa para Cerro Porteño. Cinco días después de superar 3-1 a Colón de Santa Fe por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el campeón del fútbol paraguayo recibirá a Libertad en otro partido clave, pero esta vez por el torneo Apertura 2022: el Gumarelo es el puntero del certamen, con el Azulgrana a solo tres puntos.

Francisco Arce, quien analizó el triunfo sobre el Sabalero, remontando un 0-1, apuntó al choque contra el líder y adelantó que repetiría la misma formación que jugó el martes contra los argentinos. Además, descartó a Marcelo Moreno Martins, quien está en Santa Cruz de la Sierra por el fallecimiento del padre, Mauro Martins (murió el lunes por la madrugada).

“Alfio (Oviedo) aunque se recupere, no creo que se recupere, no puede jugar contra Libertad. Marcelo no creo por todo lo que está pasando. A todos nosotros nos duele, no tanto como a él. Charlamos durante la preparación del partido sobre eso. La unidad que tiene el plantel en relación a ese tipo de situaciones”, valoró el entrenador.

“Me pasó a mí, le pasó a Mauro (Boselli) en algún momento y ahora pasó lo de Marcelo. Estamos con él, pero no hay que forzarlo, no hay que apurarlo. Estará muy dolido y no es fácil eso. El ambiente y los compañeros harán que se aminore ese dolor”, rememoró el DT, que también reveló que los titulares jugarían el próximo jueves contra Tacuary.

“Hay varias cuestiones que uno analiza para armar el equipo. El equipo está afianzado. La forma de jugar, el estilo, el patrón de juego (…) Seguramente los de hoy (martes) jugarán el domingo y luego el jueves. Después evaluaremos las cargas”, puntualizó el paraguariense, que tampoco tendrá a Antonio Galeano, por quien dijo que “todavía está en la etapa famosa de la transición”.