“Con Marcelo no hablamos, en estos casos hablar no es suficiente”

Así como Cerro Porteño necesitaba del triunfo, Marcelo Moreno Martins, del gol. Por la sequía y por el duro momento que atraviesa por el fallecimiento del padre, Mauro Martins. El delantero no disputó la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores porque viajó a Santa Cruz de la Sierra para acompañar a la familia en el último adiós a su progenitor.

Moreno Martins regresó a país el jueves y por decisión de Francisco Arce, el atacante fue convocado para el choque contra el Gumarelo. El ex Cruzeiro ingresó en el segundo tiempo y finalizó la extraordinaria noche del Ciclón con una golazo de sombrerito para decretar el 4-0 sobre Libertad por la décima jornada del torneo Apertura.

“Muy contento y emocionado con Marcelo porque obviamente se lo que se siente por eso me parecía que estaba escrito de que tenía que hacer un gol y por la forma en la que lo hizo después de sufrir tanto. Un poco de bálsamo para él, para mejorar, olvidar. Uno nunca olvida, pero para que sea más llevadera su vida, su profesión. Creo que él necesitaba también ese gol”, expresó Arce.

El DT reveló que no conversó con Moreno Martins antes del partido. “Con Marcelo no hablamos, en estos casos hablar, no digo que sea intrascendente, pero no es suficiente. Es suficiente la mirada, mirar las reacciones y sabíamos que este partido le iba a hacer bien. A mi me hizo bien volver dos días después. Creo que el grupo lo va a ayudar mucho a él”, reveló.