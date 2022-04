Bobadilla o Wilder Viera: Quién sustituirá a Cardozo Lucena

Cerro Porteño juega nuevamente de local en la fase de grupos de la Copa Libertadores. En esta oportunidad, como puntero del Grupo G y con la posibilidad de aumentar la diferencia sobre el resto para encaminar la clasificación a los octavos de final. El miércoles, a las 20:00, el campeón del fútbol paraguayo recibe al Peñarol de Federico Carrizo, un exazulgrana.

A un día del partido en La Nueva Olla, el Ciclón no tiene definido el once. Francisco Arce convive con dos dudas: Alberto Espínola y Ángel Cardozo Lucena. El lateral derecho y el volante están en proceso de recuperación, pero el defensor tiene más chances de participar que el mediocampista. Si el ex Libertad no está en condiciones, el DT comienza a pensar en las alternativas.

La posible presencia de Cardozo Lucena dependía de unos estudios médicos que el jugador realizó el lunes. “De todos los que están tocados, me parece que el de Ángel es el más complicado. Mañana (lunes) se hace otro examen para ver si cómo está y dependiendo de eso poder usarlo. Tampoco lo vamos a arriesgar si no está en condiciones”, expresó Arce el domingo.

Con la duda de Cardozo Lucena, quien está más fuera que adentro, y la también lesión de Robert Piris da Motta, el entrenador apostaría por un canterano: o Damián Bobadilla o Wilder Viera (también Roberto Ramírez, pero con menos chances). “Si Ángel no juega, cualquiera de los tres será acompañante de Rafael (Carrascal)”, puntualizó.

Por ende, Bobadilla, quien jugó los noventa minutos en el triunfo 1-0 sobre Sportivo Ameliano, o Viera, quien ingresó en el segundo tiempo del mismo encuentro por Antonio Galeano, sería el sustituto de Cardozo Lucena y acompañante de Rafael Carrascal en el doble seis. Ambos futbolistas debutaron en el ámbito internacional en la Copa Libertadores pasada.