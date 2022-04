Cerro Porteño vs. Peñarol: Cerro sufre, cumple de local y lidera el Grupo G

Cerro recibía a Peñarol con la idea de ganar otro partido jugando de lo9cal en la Copa Libertadores y de esa manera poder acomodarse en la cima de la clasificación del Grupo G del torneo. Francisco Arce recuperó a los lesionados en el Ciclón que presentó su mejor equipo para medir a los uruguayos.

Peñarol se plantó con una línea de tres en el fondo y no le dio muchos espacios a Cerro Porteño que en los primeros minutos del juego fue el que se adueñó de la pelota y el que buscaba llegar al gol de manera rápida.

Le costó a Cerro Porteño, es que sus mejores jugadores como el caso de Aquino, Díaz y Cardozo Lucena no estaban en un cien por ciento y no podía llegar hasta el arquero Dawson que respondía bien las veces que Alan Benítez buscaba por arriba a Moreno Martins.

En el transcurso de los minutos el Ciclón se fue poniendo incómodo en el partido ante un planteamiento que quizás no esperaba del rival, un Peñarol que presionó con rígidez y fue muy dinámico en el campo de juego con Laquintana por derecha y Carrizo por la izquierda.

Laquintana fue uno de los que tuvo la posibilidad de marcar en una buena aparición de Jean Fernandes. Después el propio Laquintana y Ávarez tuvieron un par de oportunidades más.

Después de los 35 minutos, Cerro se acomodó de vuelta en el campo de juego y comenzó a llegar con mayor asiduidad, es más, sufrió un mal cobro de Roldán que cobró saque de meta y era tiro de esquina para los paraguayos. Fue en una jugada desde la izquierda y el balón le llegaba a Moreno Martins cuando Musto desvío el balón.

Cerro insistía y cuando el árbitro dio tres minutos de descuento se vino el lateral por la izquierda de Alan Rodríguez, Claudio Aquino habilitó de pecho a Cardozo Lucena que sacó un remate que sirvió para vencer a Dawson y adelantar a los paraguayos.

Los paraguayos ingresaron de buena forma en el segundo tiempo y Claudio Aquino al minuto de juego tuvo la posibilidad de llevar el balón hacia el área y sufrió una falta. Del tiro libre se vino una peinada de Moreno que no pudo alcanzar Alan Benítez.

Pero allí mismo se produjo el pedido de cambio en Cerro Porteño. Sergio Díaz sufrió un golpe en la rodilla y ya no aguantó. Fernando Romero fue el reemplazante y en dos jugadas casi se vino el gol para el Ciclón. Marcelo Moreno Martins ingresó con todo al área, remató y Dawson envío el balón al tiro de esquina.

Peñarol realizó dos cambios, Lucas Viatri y Walter Gargano ingresaron y eso hizo que se ubique mejor en el campo de juego y tuviera algunas llegadas que complicaron a los defensores cerristas, el que apareció bien en ese momento fue Jean Fernandes.

El partido fue cambiante por momentos, con Cerro Porteño teniendo llegadas peligrosas a través de los movimientos de Claudio Aquino, Fernando Romero y Moreno Martins. El boliviano tuvo una donde pateó afuera y en otra ocasión Fernando Romero tiró el balón afuera, cerca del arco.

Peñarol parecía estar más fresco en el partido ante un Cerro que tenía a algunos jugadores retornando de lesiones y otros que ya empezaban a cansarse como el caso de Espínola y Alan Benítez por la derecha. Por ahí ingresaba Bonifazi, uno de los cambios en la segunda etapa de los aurinegros.

Hasta que Alan Benítez ya no aguantó, sufrió un pinchazo y ya no pudo continuar en el campo de juego. Fue Carlos Rolón el que ingresó en el Ciclón que se fue para atrás porque físicamente ya no estaba en un cien por ciento ante un equipo que estaba más fresco.

Fueron los últimos minutos muy sufridos para los paraguayos, es que Cerro estaba fusilado en lo físico y Peñarol se venía con centros al área para Viatri que bajó pelotas peligrosas. Jean Fernandes surgio allí para poder tapar varias jugadas y aguantar con el cero en su arco y cumplir con otra victoria de local en la Libertadores.