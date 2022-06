Cerro Porteño presentó a Braian Samudio en las redes sociales

Braian Samudio es oficialmente de Cerro Porteño. El club de Barrio Obrero anunció al paraguayo en las redes sociales. “Braian Samudio es nuevo jugador del Ciclón de Barrio Obrero”, expresó el ex Toluca, que firmó el jueves por un año a préstamo con opción a compra: a los 6 meses, el Ciclón puede adquirir el pase por US$ 1.500.000, mientras que a los doce, por US$ 2.500.000.

Lea más: Atención Cerro Porteño: Palmeiras goleó y recuperó la cima

“Estoy muy ansioso de tener mi primer partido y ayudar al equipo”, expresó Samudio, quien paralelamente, fue presentado en La Nueva Olla, en compañía de Juan José Zapag, el presidente de la entidad, y Ariel Martínez, el director de fútbol. “El mejor lugar para mí hoy es Cerro Porteño. Sé que tomé la decisión correcta”, agregó el ofensivo de 26 años.

Lea más: Braian Samudio está en Cerro Porteño firmando el contrato

Samudio, uno de los dos refuerzos que solicitó Francisco Arce (el otro es Federico Carrizo, quien llega este viernes por la noche) jugará por primera vez en Paraguay después de vestir los colores del União Barbarense, Boa y Guaraní de Brasil y el Rizespor de Turquía, con el ascendió a primera división en 2017-2019 y en el militó hasta 2020-2021.