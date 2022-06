Arce: “Perdimos puntos que no teníamos que perder y ellos hicieron una gran campaña”

“Creo que mucho más que evaluar lo de hoy, el campeonato no lo perdimos hoy, fue desvirtuado, nuestros jugadores se pusieron nerviosos, el línea, el árbitro. Hicieron una campaña estupenda ellos y por ahí viene la explicación más real”, fue lo primero que dijo Arce.

Lea además: Libertad vs. Cerro Porteño: Libertad campeón

Después habló de las expulsiones. “Lo de Claudio es difícil saber, no sé qué le dijo, yo le dije al línea que no salió la pelota, creo que se hubiese calmado Claudio, pero lo de Carrascal no sé, la segunda parecía una falta para amarilla”.

“Queríamos escapar de la situación de las lesiones, hubo partidos que perdimos puntos que no teníamos que perder. Ahora tenemos que recomponernos, Fabián Franco y Carlos Rolón estarán afuera, hoy vamos a concentrar, que descansen bien y tenemos algunos días para decidir el equipo, miramos mucho al Palmeiras, que juega otro tipo de partidos que el rival de hoy y tenemos que abocarnos a esos partidos y después abocados en ganar el Clausura”, añadió con relación a las lesiones que tuvo en este partido.

Lea además: Díaz: “Me dieron la oportunidad y respondí”

Señaló que estarán completos el miércoles. “Alan Rodríguez dio covid positivo, ya volvió a entrenar, seguro estará, Alan Benítez puede ser que este, Espínola, Carrizo y Samudio están y los tendremos para el partido del miércoles”.

“En el partido todos se pusieron nerviosos, había hinchas encima de nuestro vestuario que nos gritaban de todo en vez de festejar, hubo partidos que perdimos puntos raros, fallamos en esos partidos, igual si ganábamos hoy eran capaces de no fallar contra Resistencia”, añadió con relación a la última fecha del Apertura.

Confirmó que Williams Riveros jugará ante Palmeiras. “Vamos a estar bien en el partido del miércoles, seguro comenzará Williams Riveros porque Patiño no puede jugar, vamos a tener a disposición a todos, presentaremos un buen equipo. El lunes revisaremos los partidos de Palmeiras para que se familiaricen con el sistema que queremos usar”.

“Tenemos que ser más precisos en los pases, saber utilizar el ancho de la cancha, no perder balones en nuestra cancha y no permitir que nos contraataquen porque el rival es experto en eso. Vamos a ir con todo para determinar lo que queremos hacer para el primer partido”, finalizó.