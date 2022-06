Una mala para el Palmeiras: sin refuerzos contra Cerro Porteño

Palmeiras visitará el miércoles a Cerro Porteño en el comienzo de las octavos de final de la Copa Libertadores. Mientras Francisco Arce tiene a disposición a los dos refuerzos (Federico Carrizo y Braian Samudio) para la serie, Abel Ferreira no podrá contar con las jugadores que contrató el Verdão para la segunda parte de la temporada, incluyendo los duelos ante el Ciclón.

Miguel Merentiel y José Manuel López fueron las contrataciones del bicampeón de América, pero el entrenador portugués no tendrá a ninguno de los dos. ¿La razón? El mercado de pases del fútbol brasileño abre recién el 18 de julio, por ende, el uruguayo y el argentino no serán inscriptos en la lista de buena fe y no disputarán la serie de los 16 mejores.

