Luis Fariña no seguirá en Cerro Porteño

Luis Fariña no llegó a un acuerdo con la dirigencia azulgrana y no continuará en Cerro Porteño. El contrato expiró este jueves 30 de junio, el club le realizó una propuesta de renovación en su momento, a lo que el futbolista respondió con una contrapropuesta, que ya no fue tenida en cuenta por la institución.

El argentino llegó a Cerro en el año 2019, proveniente del Deportivo Aves de Portugal. Tras conocerse la noticia de su enfermedad en 2020, se alejó de las actividades deportivas hasta el año 2021, donde volvió repuesto al Ciclón para el segundo semestre. Luis Fariña disputó 24 partidos, marcó 4 goles y conquistó el Torneo Clausura 2021 con la camiseta de Cerro Porteño.

Fariña se despedirá de sus compañeros y el cuerpo técnico en el entrenamiento de esta tarde. Guaraní es el principal club interesado en el agente libre, la contratación se podría concretar en las próximas horas.