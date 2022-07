Claudio Aquino: de desmentir una oferta de México a " daña la relación con el cuerpo técnico”

Cerro Porteño es el vice-campeón del torneo Apertura 2022. El Ciclón, que derrotó a Tacuary en la última jornada, finalizó el certamen con una cifra récord: sumó 50 unidades y es el segundo con más puntos en la historia del fútbol paraguayo. Antes de recibir el trofeo y las medallas en La Nueva Olla, Claudio Aquino rompió el silencio y desmintió los rumores de una oferta de México.

Aquino, quien está suspendido por la expulsión ante Libertad y posterior cruce con el árbitro José Méndez, observó el partido desde afuera y bajó al césped para recibir el premio. Antes, el argentino disparó sobre la supuesta noticia de una propuesta para abandonar el Azulgrana y mencionó a la dirigencia y también al cuerpo técnico de Francisco Arce.

“Estoy contento y tranquilo en el club. Están hablando de que ya me voy y que trajeron una oferta en el club. La realidad es que no hay nada y yo tengo contrato hasta el año que viene y si Dios quiere y permite, ojala podamos cumplir. Lo de la oferta de México, no hay nada y si llega algo soy el primero que lo dirá”, comenzó Aquino, quien había renovado hasta 2023.

Luego de la primera frase, el mediapunta señaló a la directiva y el entrenador. “Salgo a desmentir la noticia que está rondando por redes sociales. No sé si será en la dirigencia o que, pero salgo a desmentir porque no es lindo que salgan a hablar cosas que no son”, expresó Aquino, quien llegó a Barrio Obrero en 2020 y fue dos veces campeón (torneo Apertura 2020 y torneo Clausura 2021).

“Obviamente que a uno le hace mal porque uno está tranquilo y eso trae, no sé si problemas o daña un poco la relación con el cuerpo técnico. A lo largo de este tiempo he logrado una linda, no sé si amistad, pero relación con el profe Chiqui. Nos tenemos un mutuo cariño y esas cosas no quedan bien porque me dejan mal parado a mí”, finalizó el futbolista.