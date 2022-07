Pablo Adorno: “el profe Arce me dijo que busque otro equipo”

Pablo Adorno, central de 26 años, habló con el Cardinal Deportivo luego de su efímero paso por el fútbol argentino y brindó detalles sobre la relación con Cerro Porteño; haciendo mención al entrenador Francisco Arce.

“Fui a Huracán a préstamo, pero llegué en un mal momento económico del club y rescindí contrato. Estoy viendo qué rumbo tomar”.

“Hablé con el profe Arce y me dijo que el cupo de centrales está completo y que no me va a utilizar. Que busque otro equipo, salvo que haya alguna venta importante”.

“Estuve leyendo que supuestamente tuve problemas con Chiqui y todo eso, quiero desmentir eso. Nunca tuve problemas con él”, explicó Adorno.

El canterano tiene vínculo con Cerro Porteño hasta junio del 2024. En 2021, registró 13 partidos jugados con el Ciclón, fue titular en 7, ingresó en 4 y quedó de suplente en 9.