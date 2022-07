Fernando Ovelar, juvenil azulgrana de 18 años, tuvo su repunte futbolístico desde este Torneo Clausura 2022, donde volvió a ser parte del esquema titular del entrenador Francisco Arce. El jugador finaliza su vínculo con Cerro Porteño a fin de año y sobre las negociaciones de renovación, habló su representante Marco Vanzini.

“Venimos trabajando. Él ha firmado un contrato cuando era un menor y a fin de año termina. Le mandamos una notificación a Cerro Porteño para tratar de negociar un nuevo contrato, como empresa queremos que continúe en Cerro”.

Lea más: Víctor Agüero, sobre la renovación de Ovelar: “ahora todos juzgan el trabajo de Cerro”.

“Enrique Berni (directivo) se comunicó conmigo para negociar lo de Fernando, le dije para hacer una reunión más formal. De comisiones no se habló aún, el jugador tiene el salario de un menor de edad, hay que ajustar eso y definir otras aristas”.

“Muchos emisarios de Europa y Sudamérica fueron a verlo a Brasil, cuando él estaba con la Selección Paraguaya Sub 17. Estaban al tanto de que es jugador libre y puede firmar con cualquier club, pero la prioridad la tiene Cerro”.

“Me han preguntado de varios equipos, no solo de Corinthians y Palmeiras. Hasta que no me siente a hablar con Cerro y escuche su orquesta, no voy a negociar. Hablaremos cuando llegue a Asunción a mediados o fines de agosto”.

Lea más: Jueces de la cuarta fecha: Juan López en el match del líder.

Vanzini también expresó su asombro al Cardinal Deportivo, sobre el negociar de Cerro Porteño y detalló todo el apoyo que ha venido recibiendo el juvenil por parte de su grupo empresarial.

“Me llamó muchísimo la atención que no me hubieran contactado antes. Fernando Ovelar quiere seguir en Cerro, pero bajo ciertas condiciones, económica y deportivamente. Él tiene un salario de un juvenil”.

“Nosotros le damos un apoyo extra desde el Stellar Group: psicólogo, nutricionista, como se hace en Europa. Él se ha entregado de una manera excepcional”.