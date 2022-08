Francisco Arce: “estamos punteros, los hinchas pueden opinar lo que deseen”

Por la quinta fecha del Torneo Clausura 2022, el puntero Cerro Porteño (13) cortó una racha de cuatro victorias consecutivas ante su escolta Nacional (11), igualando 0-0 en La Nueva Olla. El Ciclón estuvo todo el segundo tiempo con superioridad numérica, a causa de la expulsión de Carlos Espínola en el Tricolor.

Francisco Arce, estratega azulgrana, analizó los matices del partido en conferencia de prensa: “No preocupa porque hicimos de todo para poder ganarlo. El rival también lo trabajó mucho y más cuando se quedaron con el hombre de menos. Intentamos por todos los medios, pero nos faltó más tranquilidad para terminar las jugadas”.

“Al final del torneo sabremos si hoy perdimos dos puntos. Hay que ver si Nacional le juega así también a los otros campeonables, queda destacar la perfección que tuvo para cerrar espacios”, agregó.

“No porque no hayamos podido convertir o ganar que esté todo mal. En el primer tiempo ellos se prepararon para cerrar bien los espacios. Yo no lo vi al equipo mal, lo intentó todo el tiempo, pero hay momentos en que no se puede convertir”, reiteró Arce.

“Chiqui” cerró la conferencia repitiendo el objetivo principal que tiene Cerro Porteño, posterior a la eliminación de la Copa Paraguay ante Rubio Ñu y haciendo mención especial a los hinchas del Ciclón.

“No hablamos de la eliminación porque no hacía falta hablar. Es otro torneo en el que estamos muy bien. Nuestro objetivo es campeonar y estamos en camino y creo que de buena manera”.

“Estamos punteros, los hinchas pueden opinar lo que deseen. Qué será que dicen los de los otros clubes”, sentenció.