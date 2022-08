Francisco Arce: “No voy a renunciar, de ninguna manera”

Cerro Porteño continúa en la racha sin victorias después del empate 1-1 con General Caballero de Juan León Mallorquín en Ciudad del Este. El Ciclón suma cinco partidos sin triunfos y aunque es uno de los cuatro punteros, puede quedar a tres unidades de Libertad y Olimpia, que juegan este sábado contra Guaraní y Resistencia, respectivamente.

El conjunto de Barrio Obrero jugó un buen primer tiempo, pero así como contra el Aborigen (1-1) en la fecha pasada, terminó regalando dos puntos en el tramo final del partido. Esta vez, en la última jugada, el Rojo de Ka’arendy metió el empate (Juan Heinze a los 95 minutos) y evitó la recuperación de los dirigidos por Francisco Arce, quien puntualizó que no renunciará.

“De ninguna manera. Por qué tendría”, expresó Arce con relación a una dimisión. “Estamos en un momento que no es totalmente malo. Estamos en un bajón que le pasa a muchos equipos. Y no es la primera vez que nos pasa un bajón y ya hemos recuperado. Recuperamos para el torneo anterior, recuperamos para el segundo torneo, estando siete abajo”, recordó el DT.

“Yo se que van a hacer memes, se van a burlar. Yo no voy a renunciar y no es por la cláusula de contrato. Y si quieren ir más allá hay que preguntarle al presidente (Juan José Zapag), a la comisión directiva, para ver que piensan de eso y si deciden eso no será la última vez que me echen del club o de otras instituciones”, continuó el entrenador paraguaríense.

“Yo soy cerrista e institucionalista y quiero lo mejor para el club. Si ellos deciden (directiva) si actualmente lo mejor para el club es que no sigamos dirigiendo, bueno. Descansaremos quince días, un mes y luego volveremos a trabajar. Nuestra carrera es así, pero no voy a dejar y abandonar por todas estas cuestiones que ocurren alrededor”, finalizó el técnico en la conferencia.