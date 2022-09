Federico Carrizo y el mensaje a Francisco Arce por disputar 90′

Federico Carrizo es una pieza fundamental para Francisco Arce. El entrenador destacó y reconoció la importancia que tiene el argentino en el juego ofensivo de Cerro Porteño. Por eso, cuando regresó después de seis meses en Peñarol de Montevideo, el DT había mencionado que “nunca se tuvo que ir”. El viernes, el atacante fue la figura del triunfo 2-0 sobre Resistencia.

Lea más: Qué necesita Cerro Porteño para finalizar la Fecha 10 en la cima

Carrizo analizó la victoria y también el rendimiento personal, señalando que tuvo mejores sensaciones que el partido anterior, en el que volvió luego de dos fechas ausentes por suspensión. “Vengo sumando minutos mejor y en el partido pasado hablé con el profe (Francisco Arce) que me sentí cansado, hoy me sentí bien”, expresó el ex Rosario Central.

Lea más: Federico Carrizo: “Era confirmar lo que hicimos contra Libertad”

En el cierre de la charla con la transmisión del cotejo, Carrizo no dejó pasar un detalle: disputó los noventa minutos. A pesar del rol que cumple en la elaboración, el delantero es habitualmente reemplazado en los segundos tiempos. Por eso, envió un mensaje al DT. “Hasta pude jugar los noventa minutos así que voy a ir a agradecer a Francisco Arce”, cerró entre risas.