Carrizo: “Sumar minutos me hace bien, pero me vendría bien una pretemporada”

Cerro Porteño, uno de los líderes del Torneo Clausura, logró el viernes pasado su segunda victoria consecutiva ante Resistencia, luego de estar todo el mes de agosto sin ganar. Uno de los grandes protagonistas por sus últimas presentaciones fue Federico “el Pachi” Carrizo, que hoy habló en conferencia de prensa y dejó algunas frases emocionales.

Lea más: Federico Carrizo: “Chiqui ha cambiado mi forma de jugar”

“El último partido para mi fue muy importante, esperemos seguir así y defender ese lugar. Sabemos que entramos en la fase más importante del campeonato y quiénes son los que van a pelear, dentro de poco tendremos duelos directos y es importante sumar puntos”.

“Después de un mes complicado, arrancar con dos victorias es muy bueno, ahora arranca la etapa final, que es donde mejor tenemos que estar. El equipo es bueno y se está sobreponiendo a un mes complicado”.

Lea más: Cerro Porteño: cuándo y dónde defenderá el liderato del torneo

La ida a Peñarol de Uruguay y la vuelta a Cerro Porteño

“Es un año raro para mí, cuando fui a Peñarol lo hice sin pretemporada después de dos meses de estar parado. Pasó todo muy rápido, tuve un episodio familiar que también me dejó fuera”.

“A veces digo que no debí irme, pero me fui y me hizo bien para liberar la cabeza y disfrutar en el lugar donde estoy. Toda esa confianza que uno recibe de la gente, uno siempre trata de devolverla en la cancha”.

“Sumar minutos me hace bien, pero me vendría bien tener una pretemporada y poder sentirme mejor, el partido pasado hablé con el profe y le dije que estaba cansado, a veces uno sufre mucho si no hace pretemporada”, expresó el “Pachi”.