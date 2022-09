Y los hinchas de Cerro Porteño eligieron a Jean como la figura

Jean Fernandes fue elegido como la figura del triunfo 1-0 de Cerro Porteño sobre 12 de Octubre Itauguá por la jornada 12 del torneo Clausura 2022 del fútbol paraguayo. A pesar de errar el penal a los 80 minutos, que hubiera significado el segundo tanto y el primero del brasileño con la camiseta azulgrana, los hinchas escogieron al arquero como la #FiguraDelMásPopular.

El bahiano había solicitado patear la pena máxima y después de la autorización de Francisco Arce, fue al área y tomó el balón. El guardameta pateó fuerte hacia la derecha de Bernardo Medina, pero el terminó fue abierto y terminó afuera. El miércoles, el portero del Globo cargó a Jean en Instagram, mientras que Aldo Vera, criticó al mismo en el Cardinal Deportivo.

Al cruce de las declaraciones de Vera, en la que fue mencionado José Luis Chilavert, el ex capitán de la selección paraguaya defendió a Jean. “Querido Jean Fernández, sigua tirando penales y tiros libres. No pierdas tiempo con los mediocres. Sigue tu camino al éxito. Fuerza”, escribió en Twitter en referencia al ex Atlético Goianiense, que en Brasil anotó 4 goles desde los doce pasos.

Junto a Chilavert, la elección de los fanáticos azulgranas también es un apoyo para Jean, quien agradeció al ex Vélez Sarsfield. “Muchas gracias ídolo! Que dios te bendiga”, respondió. Sin Claudio Aquino en cancha, el designado para los penales es Fernandes. “Él es el designado y a veces puede ocurrir, como ocurrió, porque Claudio estaba en la cancha”, mencionó Arce.