Cerro Porteño, uno de los líderes del Torneo Clausura con 31 unidades, superó el viernes un gran desafío ante Sol de América gracias al gol de Marcelo Moreno Martins, quien había retornado después de representar a la Selección de Bolivia en un par de amistosos. El delantero habló este martes en conferencia de prensa brindada en La Nueva Olla.

Lea más: Nacional, “cómodo” con la postura de no concentrar

“Son cosas del fútbol, que pasan en la carrera de un delantero. Me tomé un tiempo analizar lo que viví en estos días, cosas muy positivas que dan confianza de seguir trabajando y aportando”.

“La confianza de mis compañeros me ha ayudado, uno siempre quiere dar lo mejor. Obviamente el hincha quiere al goleador de las eliminatorias, trabajo para eso, no es fácil mantenerte bien. Yo aprovecho el momento y eso me deja tranquilo”.

El fútbol paraguayo

“Me sorprendió el nivel del fútbol paraguayo, hay muy buenos jugadores, principalmente los centrales. A veces no me dejan jugar, es algo que caracteriza a jugadores paraguayos, pero uno va trabajando para ser astuto y hacer los goles”, aseguró el goleador. .

La influencia de Francisco Arce

“Chiqui Arce me conoce muy bien, sabe lo que puedo aportar, sabe los goles que puedo anotar. Me enfrenté mucho a él en las eliminatorias”, expresó Martins, haciendo mención al estratega azulgrana.