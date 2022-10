Francisco Arce: “Creo que sí estamos para pelear hasta el final”

Cerro Porteño continúa vivo en la pelea por el torneo Clausura 2022 del fútbol paraguayo. El Ciclón, que venía de perder con Olimpia en La Nueva Olla y ceder la punta del campeonato, derrotó 2-1 a Guaraní en el Antonio Aranda de Ciudad del Este y sigue a tres puntos de Nacional, que lidera con 41 unidades después de vencer por 1-0 a Libertad y con doce por jugar.

Francisco Arce analizó la victoria, que fue gracias a un gol de penal a los 89 minutos de Claudio Aquino, quien ingresó en el tiempo. “Es un desahogo para él, no es fácil encargarse de un penal tan decisivo y tiene un historial de haber errado en un momento muy importante en el clásico (derrota 1-0 en La Nueva Olla en fase de grupos) de copa (Libertadores)”, expresó el DT.

Arce mencionó que el triunfo es una muestra de carácter, pero no tanto como en el mes de agosto. “Nuestra mayor prueba de carácter fue en agosto. No es que no duela perder un clásico, duele muchísimo, pero lo que no faltó en el clásico fue la famosa actitud, ellos tuvieron de sobra. Hoy creo que sí estamos para pelear hasta el final”, puntualizó el entrenador.

“Para nosotros todo es más redoblado, todo es más difícil. Juegan contra nosotros, y está muy bien eso porque significa que respetan la dinámica, el juego, el trabajo, a los futbolistas de Cerro... pero contra nosotros es a muerte y se defienden en la última zona y contra los otros presionan alto y pierden cuatro a cero”, añadió el técnico con respecto al juego.