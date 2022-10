¿Qué dijo Francisco Arce sobre el momento de Rafael Carrascal?

Rafael Carrascal está muy lejos del nivel que demostró en 2021 y en parte del 2022. El colombiano perdió la titularidad, pero el jueves, ante la ausencia de Ángel Cardozo Lucena, arrancó en el once inicial, pero volvió a repetir un rendimiento discreto, que por momentos, después de un remate sobre el arco en el primer tiempo, fue silbado por algunos hinchas de Cerro Porteño.

Carrascal pasó de quedar marginado contra Guaraní a estar presente ante General Caballero de Juan León Mallorquín. Francisco Arce explicó el motivo, haciendo referencia al momento del cafetero. “Es fácil limpiar y castigar. Él es muy importante para el cuerpo técnico y sus compañeros. Ha dado muestras, le costó un poco cuando llegó, pero después fue el conductor del equipo”, señaló.

Al terminar el encuentro en La Nueva Olla, Arce y Carrascal mantuvieron una charla. “Ha tenido rendimientos no buenos. Ahora estábamos jugados, yo tuve una previa con él y fue eso lo que él me hizo recordar él al salir, si la nota fue satisfactoria sobre lo que habíamos charlado”, reveló el estratega sobre la conversación con el ex América de Cali.

“Fue de menos a más, también le alertamos que la gente se manifieste porque a veces cuando ya se fija sobre uno es difícil soltarlo. Terminó teniendo un rendimiento regular para arriba, pero todavía le falta. Ojalá que en estos últimos partidos vuelva a su plenitud porque nos puede dar una mano importante”, finalizó el paraguaríense sobre Carrascal.