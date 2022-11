Cerro Porteño derrotó 1-0 a Resistencia con un gol de penal de Alberto Espínola, postergó una posible consagación anticipada de Olimpia y continúa en la pelea por el título de campeón del torneo Clausura 2022 del fútbol paraguayo. Francisco Arce analizó la victoria, explicando que costó el triunfo porque el Ciclón tardó en convertir a pesar de las situaciones que generó.

“El partido fue bravo, fue difícil, como tiene que ser. Estamos en una instancia donde todos nos jugamos algo. Creo que nos costó en demasía porque no convertimos rápido. Jugamos de una manera el primer tiempo y de otra manera en el segundo tiempo. Creamos más chances claras en el segundo y al final lo ganamos merecidamente, independientemente de lo que se diga”, señaló.

Por otra parte, Arce hizo hincapié sobre el tiempo que el Triángulo Rojo perdió durante el juego. “Paró mucho de vuelta el partido, en el primer tiempo comentamos con el cuarto de que si de por ahí le convertíamos. como ya pasó en varias oportunidades con otros equipos, ellos iban a necesitar del tiempo que ellos mismo gastaron”, mencionó el DT.

Por último, el DT explicó la razón de los cambios de Federico Carrizo y Claudio Aquino antes del comienzo de la complementaria. “Una manera distinta de atacar, más agresividad, un juego más directo, tener más, doblar más por los costados, más desbordes, más presencia en el área. Todos los que entraron lo hicieron muy bien”, añadió.

“En el primer tiempo tuvimos el dominio, pero lateralizamos mucho, no fuimos profundos, no rematamos y nos equivocamos en el último pase. En todo el trámite, entre el primero y el segundo, nosotros siempre fuimos los que estuvimos más cerca de ganarlo”, culminó Arce, quien sueña con la posibilidad de conquistar el título aunque no depende de sí mismo.